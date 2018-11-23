Роскачество обратило внимание на "незаконный" хлеб в России, сообщает DEITA.RU.

Как объяснил в интервью "РГ" глава ведомства Максим Протасов, в 2019 году в стране проведут масштабную проверку злакового и цельнозернового хлеба. После этой процедуры будут установлены правила для производителей такого хлеба.

Протасов отметил, что с каждым годом продажи злакового хлеба из цельной муки растут, однако не существует какой-либо регламентации этого продукта. Вообще не существует понятия "злаковый хлеб". Нет и документа, который бы определил, из чего пекут такой хлеб. Есть вопросы и к упаковке - в каком случае нужно писать цельнозерновой или злаковый.

Ирина Петрова