Российских продавцов вынудили портить хлеб перед выбрасыванием, чтобы его не могли взять малоимущие, сообщает DEITA.RU. Неприятная история случилась в магазине сети «Пятерочка» в Сызрани.

Как пишет телеканал «Царьград», новый запрет Роспотребнадзора привел к тому, что магазины лишились права бесплатно раздавать просроченный хлеб, теперь они вынуждены портить его, поливая грязной водой, чтобы он не достался малоимущим.

Продавцы отметили, что такой приказ пришел от властей, а не от администрации сети, указывают они.

Отмечается, что раньше просроченную хлебопекарную продукцию отправляли на корм скоту или возвращали обратно на хлебзавод, однако теперь правила изменились, поэтому раздавать хлеб нуждающимся людям продавцы не могут.

Екатерина Брязгунова