В ближайшее время в России появится новый знак «Велосипедная зона», сообщает DEITA.RU. Соответствующие поправки в Правила дорожного движения утверждены постановлением правительства, которое накануне подписал Дмитрий Медведев.

В зоне действия данного знака движение автомобилей будет разрешено только со скоростью 20 километров в час, а пешеходы смогут передвигаться так, как захотят, но должны перед этим убедиться в собственной безопасности. Что касается самих велосипедистов, для которых знак и был создан, то они смогут ездить в этих зонах по всей ширине дороги, а поворачивать налево им теперь разрешено с крайнего правого ряда.

Кроме того, согласно новому постановлению, велосипедисты получат право сквозного проезда через «жилые зоны». Однако вопрос: кто в этих зонах будет иметь право преимущества проезда — велосипедисты или пешеходы, пока еще открыт.

Екатерина Брязгунова