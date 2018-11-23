Российское правительство не планирует в ближайшие шесть лет увеличивать налоговую нагрузку, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

При этом, пишет телеканал «Царьград», администрирование в сфере налогообложения ужесточится в целях создания нормальных условий для ведения бизнеса, а не сбора дополнительных налогов.

«Через увеличение администрирования происходит выравнивание более справедливой конкуренции», - резюмировал Силуанов.

Отмечается, что некоторые виды бизнеса будут поддержаны с помощью стимулирующих мер в налогообложении.

Екатерина Брязгунова