Разработки резидентов Сколково в области искусственного интеллекта планируется вывести на рынки Европы и Азии в 2019 году, сообщает DEITA.RU.

Об этом в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал вице-президент фонда «Сколково» Константин Паршин.

Среди резидентов Сколково, которые начали работать в Европе, - компания, которая разработала технологию навигации внутри помещений. «Например, вы передвигаетесь по торговому залу в супермаркете, и вам автоматически будет предлагаться товар, который там продается по акции. Сейчас компания вышла на рынок Финляндии», - рассказал вице-президент.

По словам Паршина, наиболее востребованными на глобальном рынке сейчас считаются технологии в сфере образования и медицины. Среди российских компаний вице- президент отметил компанию, которая создает экзоскелеты для реабилитации - ее специалисты уже активно работают на азиатском рынке, а также открыли офис в Люксембурге.

Дмитрий Санников