В журнале Forbes вышла неоднозначная статья о Росии и лимонах, сообщает DEITA.RU.

Так, в материале идет речь о крупной компании, которая занимается лимонами. В ходе интервью с представителем американской компании журналистика узнает "кое-какие" подробности про цитрусовые в Росии.

Отметим, статья вышла под названием "Хотите найти богатого человека в России - ищите там, где лимоны". В ходе интервью выясняется, что россияне потребляют очень много лимонов. Автор материала тут же интересуется, не связано ли это с тем, что русские пьют много водки и закусывают лимонами.

Однако ответ бизнесмена весьма неожиданный, он утверждает, что лимоны в России себе могут позволить только богатые люди. И журналистка делает вывод, что лимон на столе служит показателем достатка в России.

Ирина Петрова