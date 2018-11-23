Российские аналитики провели исследование, в ходе которого выяснили, в каких городах выгоднее всего сдавать квартиры. Владивосток оказался в самом конце списка, сообщает DEITA.RU.

Специалисты изучили стоимость квартир в крупных российских городах, а также рыночные цены, по которым их сдают, и получили приблизительные сроки окупаемости жилплощади в отдельно взятом регионе. Другими словами - чем ниже стоимость помещения и выше ставка его аренды, тем больше доходность.

Рекордсменом стал Ульяновск, где арендодатель при цене 450 000 рублей за комнату получает 13,5% ежегодного дохода. То есть, за 7,5 лет вложенные в недвижимость деньги в этом городе "отбивают" ее изначальную стоимость. При этом среднестатистический наниматель в Ульяновске снимает комнату за 5200 рублей, а это не самый низкий показатель в стране.

Стоит отметить, что в списке городов, срок окупаемости жилплощади которых составляет не более 14 лет, оказались Белгород, Иркутск и Чита. В Оренбурге и Новосибирске эта цифра на 2 года меньше.

Столица Дальнего Востока попала в самый конец рейтинга - при средней цене за комнату в 1,5 миллиона срок окупаемости в регионе составляет практически 20 лет. Основная причина этого, по словам экспертов, кроется именно в высокой стоимости жилья на Дальнем Востоке. Но и это, по словам риэлторов, еще не предел.

"Из-за переноса столицы ДФО во Владивосток в ближайшие 3-4 года цены на недвижимость, скорее всего, поднимутся. Насколько - точно сказать не могу, все зависит от того, какой контингент людей сюда переедет. Если это будут руководители крупных государственных и коммерческих организаций, то сначала вырастет спрос на жилье бизнес-класса, а вслед за этим по цепной реакции поднимется стоимость эконом и среднего сегмента рынка", - заявил агент по недвижимости Михаил Кузьменко.

Максим Низкодубов