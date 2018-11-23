Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП, которое накануне произошло в Партизанске, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, жуткое дорожно-транспортное происшествие в духе нелепого голливудского боевика зафиксировано в районе дома номер 59 по улице Партизанская.

Сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место аварии, удалось установить, что

водитель автомобиля Ниссан Санни не справился с управлением, в результате чего иномарка съехала с проезжей части дороги. В результате ДТП произошло возгорание автомашины.



В салоне автомобиля находились четыре человека - трое мужчин в возрасте 27,34,59 лет и 36-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы.



Вот как очевидцы описали увиденное: автомобилист потерял управление, врезался в пригорок, перелетел остановку и магазин , задел провода и рухнул вниз, а затем загорелся. Находившихся в салоне четверых человек раскидало раскидало вокруг остановки. Все они живы, со слов очевидцев все находились в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Таисия Масина