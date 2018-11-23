В туалете МИД РФ обнаружили тело мужчины. Его личность установлена — это сотрудник министерства Олег К., сообщает DEITA.RU.

На месте происшествия сейчас работает полиция, по предварительным данным смерть не криминальная, пишет РИА ФАН.

Напомним, в прошло году, в туалете тубдиспансера во Владивостоке произошло убийство. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 56-летний мужчина нанес удар ножом в грудь 33-летнему потерпевшему, который скончался на месте.

Таисия Масина