Художница из Петербурга Валерия Лошак попала в книгу рекордов Гиннесса с валенком 379-го размера, сообщает DEITA.RU.

Летом в 2016 году она установила в деревне Мандроги Ленинградской области валенок 379-го размера, а его высота составила почти 2,5 метра.



Как рассказывает сама художница, рекорд долго не регистрировали, так как валенок не подходил под описание обуви. В итоге в книге появилась новая категория "огромнейшая войлочная категория". Отмечается, что художница первая и пока единственная в данной категории.

Однако официально рекорд будет зафиксирован после того, как Валерия получит диплом, а это произойдет в конце февраля.

Ирина Петрова