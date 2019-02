В американском штате Флорида неустановленные вандалы осквернили скульптуру, созданную по мотивам всемирно известной фотографии "Поцелуй", сообщает DEITA.RU.

Напомним, снимок в 1945 году сделал фотограф Альфред Эйзенштадт. Фото попало в хроники празднования окончания Второй мировой войны. Недавно стало известно, что на 87 году жизни скончался герой этого снимка - ветеран ВМС США Гленн Макдаффи.





Вандалы изобразили на ноге медсестры тэг "Me Too". #MeToo - это движение, которое началось с публикации в соцсетях актрисы Алиссы Милано в 2017 году. Она призвала всех, кто сталкивался с сексуальными домогательствами, ответить на ее пост словами "Я тоже” (Me too).



Ирина Петрова