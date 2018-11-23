Подавляющее большинство жителей Южных Курил заявили, что острова, на которых они живут, должны оставаться территорией России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ВЦИОМ.

С 11 по 17 февраля на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп ВЦИОМ проводил опрос местных жителей, задавая им вопрос - должна или не должна Россия, по их мнению, передать Южные Курилы Японии.



Подавляющее большинство считают, что Курильские острова - территория России. Это мнение 96% опрошенных.

О территориальных притязаниях Японии осведомлены 98% респондентов.

41 процент японцев надеется, что Россия в рамках подписания мирного договора передаст Стране восходящего солнца два острова Курильской гряды — Шикотан и Хабомаи.



Михаил Грач