В России изменится военно-пенсионное законодательство, сообщает DEITA.RU.

В Министерстве обороны РФ полным ходом идет процесс подготовки поправок в действующие нормативно-правовые акты, которые определяют порядок выплат семьям погибших ветеранов боевых действий.

Сегодня, согласно закону «О ветеранах», близкие родственники погибших в боевых условиях солдат и офицеров получат немало льгот, в том числе крупные единовременные выплаты. В случае трагедии родители, вдовы и дети погибшего получают страховку около 2 миллионов рублей, единовременное пособие — еще несколько миллионов. Кроме того, им назначается пенсия.

Стоит отметить, что в настоящее время в стране сложилась такая ситуация, что родственникам погибших приходится отстаиваться свои права в суде.

Екатерина Брязгунова