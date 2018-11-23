ВДВ изменит свою организационно-штатную структуру, сообщает DEITA.RU со ссылкой на издание «Красная звезда». Об этом рассказал командующий десантных войск Андрей Сердюков.

До 2025 года структура изменится. Боевой состав войск будет включать пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения.

В 2019 году доля новой техники в ВДВ должна достичь 67,9%. В десантные войска поступит до 300 единиц современной техники, в том числе 90 боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

Михаил Грач