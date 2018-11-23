В Швеции выдвинули свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году, сообщает DEITA.RU.

Так, Aftonbladet пишет, что шведские ученые провели экспедицию и подготовили новые версии произошедшего.

Например, рхеолог Ричард Хольмгрен считает, что у туристов перед гибелью могло возникнуть ощущение, что палатку сдует бурей, поэтому они покинули ее, а позже замерзли. Исследователи отмечают, что уже после гибели людей на них мог обрушиться тяжелый снежный покров и раздавить кости.

Ирина Петрова



