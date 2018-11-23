Младшего инспектора отдела безопасности в исправительной колонии общего режима осудят за взятку, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Сотрудник за деньги согласился передать зэку мобильный телефон и сим-карту.

Так, за взятку в размере 25 тыс. рублей, которые ему перевели на карту, инспектор незаконно пронес на территорию режимного учреждения обещанные средства связи.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Спасский районный суд для рассмотрения по существу. Преступление пресечено отделом собственной безопасности.



Михаил Грач