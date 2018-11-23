Многие годы маршрутная автобусная сеть формировалась по принципу "хочу - поеду, хочу - не поеду", заявил Сергей Цибулин. На сегодняшний день она "задублирована и запараллелена", а сами автобусы вредят городской экологии, которая просто напросто загазована, сообщает DEITA.RU.

"В данный момент работает группа специалистов из Санкт-Петербурга, ведёт подсчет пассажиропотока. Это даст нам понимание, какое количество автобусов должно работать в дорожной сети, понимание по вместимости автобусов", - рассказал ответственный за городской транспорт, затронув "наболевший вопрос" - безналичную оплату проезда.

"Интересная, веселая история, когда водители под любым предлогом везут за наличные, а безнал отодвигая на задний план", - посетовал Цибулин, отметив, что очень скоро все изменится, благодаря совместному проекту, который начнется с 15 апреля.

"Можно говорить об этом с улыбкой, но в скором будущем нас ждут перевозки по безналичному расчету", - заверил чиновник, и сразу перешёл к насущному, интересующему всех - и перевозчиков, и пассажиров - вопросу: "Будут или не будут повышаться тарифы на проезд. Контракты у коммерческих перевозчиков, заключенные с администраций города, закончатся совсем скоро - 24 марта Потом, согласно 220 федеральному закону, администрация будет вынуждена выдать перевозчикам свидетельства о праве осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на очередной переходный период. Как изменится после этого стоимость проезда - вопрос риторический.

Будет подниматься тариф или не будет - этот вопрос, по мнению Сергея Цибулина, является рабочим. Над решением которого в данный момент работают специалисты управления экономики администрации.

Неведение и отсутствие какой-либо конкретики в столь важном вопросе - не то чего ждали присутствующие на встрече перевозчики:

"Определенное количество пассажироперевозчиков беспокоит ситуация с конкурсом - у всех заканчиваются договоры. Можно вам вопрос: как им жить дальше и чего ждать от города?" - попытался вывести в нужное русло начуправления транспортом руководитель приморской "Опоры России" Виталий Гуменюк.

Сергей Цибулин воздержался от прямого ответа, но сообщил, что 28 февраля пройдет рабочая встреча и.о. главы администрации Владивостока Олега Гуменюка с перевозчиками, на которой они и обсудят все наболевшие вопросы. На уточняющий вопрос - почему, собственно, нельзя обсудить эти вопросы в формате этого мероприятия, начальник профильного управления заявил, что не готов перепрыгивать через голову.

Напомним, что перевозчики считают незаконным возможное продление договоров после 24 марта и подали жалобу на администрацию города в УФАС.

Андрей Горюнов