Дикоросы и верба

Сегодня, 18 февраля, погоду Приморья  определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае  без осадков.  Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C, сообщили DEITA.RU приморские синоптики.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков.  Ветер  слабый, во второй половине южный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C, в утренние  часы -1...-3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков.  Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +5...+7°C, в утренние часы -10...-12°C.

В Находке переменная облачность,  без осадков.  Ветер  западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C, в утренние часы -1...-3°C.

Михаил Грач