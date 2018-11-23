Сегодня, 18 февраля, погоду Приморья определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +8...-3°C, сообщили DEITA.RU приморские синоптики.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный до сильного. Температура воздуха +3...+5°C, в утренние часы -1...-3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +5...+7°C, в утренние часы -10...-12°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C, в утренние часы -1...-3°C.

Михаил Грач