зима, ущелье, приморье, природа
Source Мария Терещенко

15 февраля погоду Приморья  будет определять поле пониженного атмосферного давления,  местами небольшой снег (вероятность 60 %).  На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха  +1...-10°C, сообщили DEITA.RU в Примгидромете.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, небольшой снег (вероятность 80 %).  Ветер  западный, северо-западный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха  -3...-5°C.

В Уссурийске переменная облачность, возможен слабый без осадков (вероятность 40%).  Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха  -3...-5°C, в утренние часы -15...-17°C.

В Находке переменная облачность,  небольшой, во второй половине дня умеренный снег (вероятность 80 %).  Ветер  северный слабый до умеренного. Температура воздуха  0...-2°C, в утренние часы -9...-11°C.

Михаил Грач