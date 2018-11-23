15 февраля погоду Приморья будет определять поле пониженного атмосферного давления, местами небольшой снег (вероятность 60 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +1...-10°C, сообщили DEITA.RU в Примгидромете.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, небольшой снег (вероятность 80 %). Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха -3...-5°C.

В Уссурийске переменная облачность, возможен слабый без осадков (вероятность 40%). Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха -3...-5°C, в утренние часы -15...-17°C.

В Находке переменная облачность, небольшой, во второй половине дня умеренный снег (вероятность 80 %). Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...-2°C, в утренние часы -9...-11°C.

Михаил Грач