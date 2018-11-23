В городе Набережные Челны руководитель благотворительного фонда организовал в подсобном помещении офиса некоммерческой организации кустарную лабораторию по синтезированию наркотика, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует УМВД России по Республике Татарстан.

По предварительной информации, лидер преступной группы — 32-летний ранее судимый гражданин привлек к незаконной деятельности своих родственников 23-х и 26 лет.

Кроме того, к работе фонда привлекались подростки, которые занимались сбором денег в таких городах, как Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Мамадыш. Стоит отметить, что собранные средства только частично шли на благотворительные нужды, львиная доля денег шла личные цели и изготовление наркотиков.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Двое подозреваемых уже задержаны. Во время обыска по месту жительства и в офисе фонда изъяты вещественные доказательства. Во дворе дома обнаружен фургон, в котором сушилось пять килограммов наркотиков. Дома у подозреваемых изъяты 150 тысяч рублей и совершенно ручной тигренок.

Позднее был задержан и третий участник преступной группы. У него обнаружили почти 100 граммов наркотика.

В настоящее время решается вопрос по поводу дальнейшего содержания тигренка.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Брязгунова