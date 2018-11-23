В субботу, 9 февраля, в 100 километрах от Хабаровска был замечен тигр, сообщает DEITA.RU.

Судя по видео, присланному в редакцию, краснокнижный полосатый хищник просто-напросто переходил федеральную трассу, когда его удалось заснять на смартфон, мимо проезжающему автомобилисту.

Стоит отметить, что, по словам экспертов, в подобных случаях тигр обходит свой ареал обитания, что, в целом, правильно. В этот момент он сталкивается с автомобилем и спешит ретироваться, так как он не планировал выходить к человеку.

«Часто место и год съёмки, как обычно в таких видео, вызывает сомнение», — отмечает Сергей Арамилев в подобных случаях.

Екатерина Брязгунова