Жители Большого Камня и близлежащих посёлков возмущены угольным терминалом в приморском поселке Подъяпольск, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Обещанный терминал «закрытого» типа на деле оказался вполне открытым. Кучи угля просто лежат в свободном пространстве.

Подобный угольный терминал скоро будет и в самом Большом Камне, в районе бухты Суходол. Там, кстати, висит и план будущего порта, на котором можно увидеть закрытый терминал, который выглядит совсем не так, как в Подъяпольске.





Мало того, что любимую местными жителями бухту уничтожили, так ещё и угольная пыль распространяется на много километров вокруг.

Яна Демина