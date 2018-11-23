В редакцию DEITA.RUприслали шокирующее видео из туалета, в котором родители совершили самосуд над пятиклассником, избивавшим их детей. Как видно на кадрах, все стены туалета измазаны кровью.

В истории с туалетным самосудом появляются все новые подробности. Оказалось, что после скандального инцидента с унитазом кто-то измазал все стены «кровью», но явно перестарался. Видео якобы «кровавой расправы» над пятиклассником сняли ученики школы и распространили в соцсетях. Однако ровные красные полосы на штукатурке выше человеческого роста говорят о преднамеренном характере появления этих пятен, считают пользователи соцсетей.

«Такое ощущение, что это краской залили», «Как будто пальцем рисовали, завитки да полосочки», «Да вы что, шутите, не могло быть столько крови, да еще и на стенах выше 1,5 метров», - комментируют горожане.

Однако DEITA.RUудалось выяснить, что кровь все-таки была: по словам очевидцев, после того как мальчика несколько раз макнули головой в унитаз, у него пошла кровь из носа. Но, по словам родителей его одноклассников, такое с ребенком случается часто, и по этой причине он ранее регулярно отпрашивался с уроков. Участники самосуда отрицают факт избиения, утверждая, что ребенка «просто обмакнули в унитаз». Так кровь или краска были в школьном туалете, выяснит судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, назначенная следственным комитетом.

Напомним, на одного из родителей по факту инцидента заведено уголовное дело, ему грозит лишение свободы за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Отметим что DEITA.RU следит за развитием событий с декабря прошлого года. Агентство делало официальные запросы в ответственные органы власти, но получало ответы, что «ситуация находится под контролем». Однако настоящей реакции властей удалось добиться только после скандального инцидента с родительским самосудом над школьником.

Светлана Алеутская