Постоянный нарушитель наконец-то наказан во Владивосток, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали очевидцы, фотография припаркованного на пешеходном переходе Land Cruiser очень часто попадала в социальные сети. Однако «громкая слава» не действовала на водителя, впрочем как и слова недовольных пешеходов. Джип исправно не менял дислокацию.

В понедельник, 11 февраля, владелец дорогого внедорожника все-таки дождался возмездия. К дому № 43 по улице Алеутской прибыл наряд ДПС, а вскоре появился и эвакуатор. Отъявленного нарушителя, судя по фото, погрузили и увезли на штрафстоянку.





Напомним, правила дорожного движения запрещают остановку транспортного средства на пешеходном переходе. Штраф в 1 тысячу рублей за парковку на пешеходном переходе в 2019 году установлен статьей «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе» КоАП РФ. Исключения делаются лишь для случаев поломки машины или ситуаций, грозящих возникновением дорожно-транспортного происшествия. То есть когда прекращение движения было вынужденным для водителя, и он не имел намерения нарушать требования нормативных актов.

Екатерина Брязгунова