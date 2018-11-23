Visa введет в России снятие денег с карт в магазинах, сообщает DEITA.RU.

В апреле 2019 года россияне смогут снять наличку в кассах магазинов. Письмо с соответствующими рекомендациями получили российские банки от международной платежной системы Visa.

Отмечается, что сервис позволит держателям карт снимать деньги через POS-терминалы на кассах магазинов. При этом покупки нужно обязательно оплачивать «пластиком». Максимальная сумма снятия будет составлять 100 долларов.

Участие в проекте примут такие банки, как «Русский Стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.

Екатерина Брязгунова