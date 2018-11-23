В пятницу, 8 февраля, в 5 часов 2 минуты по местному времени на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в магазине хозяйственных товаров в селе Ракитном. Через две минуты к месту пожара прибыл дежурный караул.

К моменту прибытия пожарных огнём полностью была объята крыша здания магазина, огонь распространялся во внутреннее помещение.

В результате пожара повреждено деревянное здание магазина. Материальный ущерб и причина пожара устанавливаются оперативной группой, работающей на месте пожара.

Екатерина Брязгунова