В селе Ракитном Дальнереченского района ликвидирован пожар в магазине, об этом DEITA.RU сообщили в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС.
В пятницу, 8 февраля, в 5 часов 2 минуты по местному времени на пульт диспетчера поступила информация о пожаре в магазине хозяйственных товаров в селе Ракитном. Через две минуты к месту пожара прибыл дежурный караул.
К моменту прибытия пожарных огнём полностью была объята крыша здания магазина, огонь распространялся во внутреннее помещение.
В результате пожара повреждено деревянное здание магазина. Материальный ущерб и причина пожара устанавливаются оперативной группой, работающей на месте пожара.
Екатерина Брязгунова