Новым прокурором Приморского края стал Николай Пилипчук, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий документ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Николаю Пилипчуку 59 лет, он уроженец Хабаровского края. Работал в прокуратуре Комсомольского района Хабаровского края, был первым заместителем прокурора. Вплоть до назначения в Приморье трудился руководителем надзорного ведомства Республики Саха (Якутия).

Таисия Масина