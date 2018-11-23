Владивосток входит в тройку самых романтичных городов России, сообщает DEITA.RU. Такому выводу пришли аналитики агентства ТурСтат в ходе проведения интернет-опроса.

В первую пятерку самых романтичных городов России, популярных для путешествий на уик-энд, входят Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург.

За Санкт-Петербург как самый романтичный город России для путешествий отдали 60 процентов голосов, за город-курорт Сочи и за столицу Приморья, Владивосток, - по 9 процентов, за Казань – 7 процентов, за Москву и уральскую столицу Екатеринбург - по 5 процентов.

Романтический туризм в России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет более пяти миллионов поездок в год.

Екатерина Брязгунова