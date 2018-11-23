21 февраля погоду в Приморье будет поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...-3°C, сообщили DEITA.RU приморские синоптики.

Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C, в утренние часы -1...-3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C,в утренние часы -11...-13°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C, в утренние часы -3...-5°C.

Михаил Грач