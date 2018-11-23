Росстат в январе зафиксировал снижение цен на нефтепродукты в обрабатывающих производствах, сообщает DEITA.RU.

В частности, ведомство сообщило о подешевевшем на 19,1 процента бензине по сравнению с предыдущим месяцем. Цена на дизельное топливо, утверждают в Росстате, снизилась на 9,2 процента.



Однако ранее вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что бензин не подешевеет.

Как считает Козак, рыночная ситуация находится в зависимости от котировок и валютного курса. Сейчас внутренний рынок нефтепродуктов в РФ стал более премиальным, чем внешний: он «затоварен», но рыночные механизмы не предусматривают, что цены «слезут» с того «пьедестала», куда они уже забрались, сказал он. Козак пояснил, что власти стремились сдержать галопирующий рост цен, но задача их понизить — трудновыполнима.

Михаил Грач