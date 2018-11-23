Эпидемия ящура не приведет к дефициту свинины в Приморье, сообщили DEITA.RU в АПК.

Специалисты прогнозируют, что рост цен на свинину на продовольственном рынке Приморского края не превысит уровень инфляции в этом году.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, ситуация с эпидемией ящура в свиноводстве не окажет значительного влияния на рынок. В настоящее время мясоперерабатывающие предприятия края в основном работают на завозном сырье.

«Ежегодно в Приморский край завозится до 100 тысяч тонн свинины из других регионов страны. Пострадавшие от эпидемии ящура хозяйства за 2018 год произвели почти 13,5 тысяч тонн свинины – 10% от общего объема реализации мяса на продовольственном рынке края», – отметил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Виктор Понамарев.

Михаил Грач

