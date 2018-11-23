Все лесные пожары в Приморье потушены, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

По данным на утро пятницы, 8 февраля, действующих лесных пожаров в Приморье нет. За прошедшие сутки возгорания на землях лесного фонда отсутствуют.

Специалисты краевого департамента лесного хозяйства привели данные космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», согласно которым на территории Приморья выявлено 15 тепловых аномалий.

С начала года на землях лесного фонда зарегистрирован 41 лесной пожар.

Напомним, пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко. Еще в 10 муниципалитетах открытие пожароопасного сезона будет объявлено с 15 марта. Открытие пожароопасного сезона предполагает готовность сил и средств к немедленному тушению пожаров. Для населения этот режим не предполагает ограничений по нахождению в лесах.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в четырех районах Приморья: Хасанском, Партизанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, воспользовавшись «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Михаил Грач