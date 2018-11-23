Рейды по незаконной торговле проходят во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

«Мы проводим как плановые рейды, так и проверки по обращениям граждан», - рассказывают специалисты.

Только в минувший четверг, 14 февраля, во Фрунзенском районе города к ответственности были привлечены пять незаконных торговцев.

Торговцы реализовывал игрушки, морепродукты и другие товары на Светланской, 27, Океанском проспекте, 111 и по ряду других адресов. Нарушителям грозит серьезный штраф.

Михаил Грач