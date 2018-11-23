Вторые сутки во Владивостоке разыскивают водителя роковой Volvo, задавившей на тротуаре маму и маленького сына. Страшное ДТП случилось 18 февраля на улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке. По информации DEITA.RU, полиция отрабатывает все места возможного появления водителя у родственников и знакомых, но по версии следователей, он мог уже покинуть город.

«Скорей всего, он уже не во Владивостоке, мог поймать попутку на дороге, пока ориентировка не разлетелась», - сообщил источник агентства в силовых структурах.

Напомним, 18 февраля во Владивостоке по улице 40 лет ВЛКСМ водитель не справился с управлением и на внушительной скорости вылетел с проезжей части на пешеходную дорожку, задавив семью из трех человек. Женщина и маленький ребенок скончались в реанимации, отец семейства до сих пор остается в больнице. Виновника, сбежавшего с места происшествия, ищут всем городом, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек».

По информации краевой ГИБДД, наезд на пешехода остается самым частым видом ДТП. Давят людей, не только неосторожно перебегающих дорогу в неположенном месте, но и на «зебре», и даже тротуарах. В 2018 году на Приморья под колесами авто погибли более 100 человек, свыше 3 тысяч пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Традиционно самыми опасными для пешеходов городами остаются Владивосток, Находка, Уссурийск и Артем.

Светлана Алеутская