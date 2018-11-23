Министерство экономического развития России назвало причины падения реальных доходов населения и роста ВВП. Об этом говорится в обзоре ведомства «Картина экономики. Январь 2019 года», сообщает DEITA.RU.

Хотя зарплаты в 2018-м выросли в реальном выражении на 6,8 процента, реальные доходы населения снизились на 0,2 процента. Отмечается, что для групп с разным достатком динамика была неоднородной.

В первую очередь упали доходы более обеспеченных граждан. Основными негативными факторами для них стали падение поступлений от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость и рост платежей по ипотечным кредитам. При этом доходы менее обеспеченных групп населения поддержали повышение МРОТ и зарплат в бюджетной сфере, а также увеличение выплат семьям с детьми.

Михаил Грач