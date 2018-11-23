Покупатели сети известных супермаркетов "Реми" в очередной раз возмущены наличием насекомых на прилавках, сообщает DEITA.RU.

Так, посетитель "Реми" на улице Борисенко стал свидетелем того, как таракан спокойно ползает на полках, где лежит аппетитная выпечка: "Были в Реми на Борисенко. Вот такая ,,красота,, там бегает".





Интернет-пользователи уже не удивляются увиденному, лишь шутят: "Стасики везде где вкусно, значит брать можно, хорошая выпечка)", "Ой, это же мой... вчера в голове ревизию делала, одного не досчиталась. Искала. Плакала. А он вот где", "2 года там покупала продукты, ни разу не видела тараканов", "Да тут дома вывести не можешь, вы про торговые точки тут выкладываете" ,"Ну таракан,и что. Кто не в курсе,в любом магазине(если это только не хозяйственный магазин)есть тараканы".

Таисия Масина