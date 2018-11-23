На начало 2018 года в Приморском крае проживало 915.6 тыс. мужчин (48% численности населения края), из них 76% – в городской местности и 24% – в сельской, сообщили DEITA.RU в Приморскстате.

Средний возраст жителя Приморья составляет 37 лет, он на 5.1 лет младше среднего возраста приморской женщины. Распределение мужского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 19%, в трудоспособном возрасте (16-59 лет) – 65% и 16% составляют мужчины старше трудоспособного возраста.

В целом по краю на 1000 мужчин приходится 1089 женщин. Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с 49 лет. Ухудшение соотношения полов происходит из-за высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Так, по предварительным данным, в 2018 году мужская смертность составила 13.5 тыс. человек (на 11.5% больше, чем женщин), из них 5 тыс. мужчин были в трудоспособном возрасте.

Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в Приморском крае при рождении в 2017 году составляет 65.3 лет (по России – 67.5), этот показатель ниже, чем у женщин более, чем на 10 лет.

Михаил Грач