Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко нашла способ решить проблему кадров в медицине, сообщает DEITA.RU.

Она предложила обязывать молодых специалистов, которых государство обучало за бюджетные средства, отработать определенный срок в медицине, чтобы эти средства вернуть, пишет РГ.

Сенатор отметила, что если специалист получил образование за свой счет, это его выбор. Но если за него платило государство, необходимо заключить с ним контракт на отработку.

Напомним, ранее спикер озаботилась судьбой детских театров в России, подчеркнув, что детский театр очень сильно влияет на воспитание детей, и попросив у Владимира Путина 5 миллиардов на работу с ними.

Таисия Масина