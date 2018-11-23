Символ рыболовного флота «Всеволод Сибирцев» вернулся во Владивосток. Крупнейшая российская плавбаза по рыбной переработке «Всеволод Сибирцев» разгрузилась у причалов Владивостокского морского рыбного порта. Судно-гигант привезло в дальневосточную столицу более 3 тысяч тонн рыбной продукции, сообщает DEITA.RU.

После рекордной прошлогодней путины судно появилось в водах ВМРП 10 февраля с тремя тысячами тонн сайры, сардин и других востребованных видов рыбы на борту. Улов оказался не меньше, чем в прошлом году. Встречали судно, как всегда, с радостью и почестями.

«Для Владивостокского морского рыбного порта» принимать плавбазу очень почетно, ведь это судно каждый рейс бьет новые рекорды улова, а изготавливаемая им продукция востребована на внутреннем рынке. Возвращение плавучего гиганта в порт проходит всегда очень ярко и трогательно. На берегу экипаж встречают представители порта и семьи моряков. Мы рады, что возродили во Владивостоке традицию встречать большие плавзаводы после длительного рейса», - отметили в руководстве ОАО «Владморрыбпорт».

Судно оперативно закончило разгрузку, теперь «Всеволод Сибирцев» будет готовиться к путине-2019 во Владивостокском морском рыбном порту вплоть до мая месяца, после чего снова отправится в рейс до следующего года.

На протяжении последних 5 лет ВМРП ежегодно увеличивает объемы рыбопереработки и удерживает лидерство по перевалке рыбы в России. Так, с 2015 по 2018 годы добыча рыбы в порту выросла в 2 раза и достигла 330 тысяч тонн. Это приоритетное направление для компании, подчеркнули представители Владморрыбпорта. Новый проект холодильно-складского комплекса, реализуемый ВМРП, позволит вдвое увеличить объемы и обеспечить жителей России качественной и безопасной рыбной продукцией. Строительство комплекса начнется уже этой весной.

Напомним, что легенда рыболовного флота вернулась в Приморье в 2015-ом. Это событие стало одним из важнейших в рыбной отрасли. Одна из крупнейших плавбаза представляет собой промысловое судно, ориентированное на добычу, переработку и транспортировку до берега замороженной рыбы и сопутствующей мороженой продукции, а также консервов и пресервов, изготавливаемых на борту. «Всеволод Сибирцев» является автономным плавсредством, в распоряжении его сотрудников всегда есть несколько саун, бассейн, волейбольная площадка, кинотеатр, актовый зал, оборудованный тренажерный зал и медцентр.

Максим Низкодубов