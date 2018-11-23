Глубинный жир, концентрирующийся на талии и животе, опасен для здоровья, предупреждают медики. Британские ученые называют шесть белковых продуктов, которые могут помочь решить эту проблему, уменьшив аппетит и ускорив метаболизм, - это куриные яйца, куриная грудка, тунец, красная чечевица, запеченные бобы и миндаль. Также авторы публикации советуют отказаться от сладкого, а белковую диету совмещать с регулярными физическими нагрузками, сообщает DEITA.RU.

Универсальных продуктов для «сжигания жира на животе» нет, объясняет кандидат медицинских наук, врач-диетолог (в том числе звезд эстрады), автор книг по диетологии Маргарита Королева.

«Действительно, внутренний или висцеральный жир является фактором риска и предиктором серьезных метаболических изменений в организме, таких как инсулин-резистентность, сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, некоторые онкологические заболевания», — отметила Королева в комментарии РИА ФАН.



Есть еще один фактор, который должен мотивировать людей к правильному пищевому поведению, считает она.



«К сожалению, висцеральный жир является предиктором болезни Альцгеймера и способствует уменьшению размера гиппокампа (участок мозга, отвечающий за память). Чем шире ваша талия — тем меньше структура мозга, ответственная за память, поэтому, чтобы жить не только долго, но и качественно, очень важно научиться правильно питаться», — отметила врач.



По словам диетолога, правильные пищевые привычки закладываются, когда ребенок еще находится в утробе матери. Женщине во время беременности не надо переедать, советует врач, это важно для здоровья ребенка. Крайне желательно грудное вскармливание, что способствует нормальному развитию эндокринной системы ребенка и является серьезной профилактикой ожирения.



Королева советует правильно кормить детей дошкольного и школьного возраста, отдавая предпочтение натуральным продуктам. Это факторы профилактики, которые должны быть заложены в человека с детства, уверена она.

«В течение всей жизни нужно не забывать о физических нагрузках, это способствует нивелированию избыточных калорий, полученных при питании. Кроме того, важно соблюдать режим питания — оно должно быть частым, понемногу, не реже, чем раз в 2,5 — три часа. Это контролирует выработку гормонов кортизона, липтина и инсулина, дисбаланс которых способствуют развитию абдоминального ожирения, чему способствует нерегулярное и хаотичное питание», — подчеркнула диетолог.



Также врач советует не есть в вечернее время и обязательно научиться правильно завтракать. Все это также способствует профилактике ожирения, отмечает Марина Королева.



Таисия Масина