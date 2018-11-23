В пятницу, 8 февраля, в приморском городе Арсеньеве произошел пожар на авиационном заводе, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, горит крыша одного из цехов. Люди спешно покидают рабочие места и выходят на улицу. Огромные клубы черного дыма возносятся к небу и вызывают жуткое зрелище.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю в 15 часов 8 минут, действительно, горение наблюдалось. Это горела кровля. На данный момент все потушено, силы МЧС не привлекались.

"Пожарные подразделения МЧС подъехали на место происшествия, однако к ликвидации последствий возгорания уже были привлечены силы объектовой пожарной части завода. Помощь МЧС им не потребовалась», — отметил Исаметов.

Однако местные жители уверяют, что на момент 15 часов 12 минут по местному времени крыша еще горит.

Напомним, ранее прошла информация, что в пятницу, 8 февраля, в приморском городе Артеме произошел пожар в магазине с необычным названием «Су-27».

Екатерина Брязгунова