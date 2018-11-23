Рейтинг самых дорогих в России однокомнатных квартир составил специализированный портал жилой городской и загородной недвижимости ЦИАН. В топ-10 попала и квартира во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Дорогостоящее жилье расположено в центре Владивостока, на 23-м этаже элитного жилого комплекса площадью 62,97 квадратных метра. Из окон открывается вид на Бухту Федорова. Стоимость квартиры - 12,91 миллиона рублей.

Наряду с Владивостоком лидерами рейтинга стали: квартира в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки за 38 миллионов, квартира в Москве на Старом Арбате за 62, 07 миллиона, квартира в Подмосковье на Рублево-Успенском шоссе за 32,8 миллиона, жилище вблизи Алушты в Крыму за 20,86 миллиона, в Сочи за 19,18 миллиона, в Ростове за 11,57 миллиона и в Екатеринбурге за 10,5 миллионов.

Тем временем подобная стоимость жилья в дальневосточной столице вызывает у местных жителей лишь усмешку: "Скоро напичкают и море, и город всякими могильниками и отходами, и будут они стоить копейки, надо потерпеть просто" ,"Я вообще не пойму откуда во Владивостоке такие нереальные цены на квартиры, даже простые - это ж всю жизнь копить! Не говорю уже о элитных домах. Откуда с потолка придумывают ценник. Купить просто не реально" ,"И найдутся те кто купит. У кого черный нал, тот его легко прогонит через ипотеку".

Таисия Масина