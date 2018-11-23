В Приморском крае, где в четырех районах была зафиксирована вспышка ящура, продолжается повторная вакцинация животных, новых вспышек заболевания нет, сообщает DEITA.RU.

По состоянию на 18 февраля в угрожаемой зоне повторно привито более 100 тысяч восприимчивых к ящуру животных. Из них - более 68 тыс. свиней, а также более 37 тыс. крупного и мелкого рогатого скота.

Отмечается, что новых вспышек заболевания не зафиксировано, а все очаги ликвидированы.

Ящур был выявлен в январе на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводился комплекс карантинных мероприятий. Привито более 100 тыс. животных.

Михаил Грач