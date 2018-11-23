8 февраля погоду Приморья будет определять поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха -10...-22°C, сообщили DEITA.RU приморские синоптики.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -11...-13°C, в утренние часы -17...-19 гр.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -10...-12°C, в утренние часы -18...-20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11°C, в утренние часы -16...-18°C.

Михаил Грач