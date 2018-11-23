Документы от кандидатов на должность главы Владивостока продолжают принимать, хотя победитель уже известен, сообщает DEITA.RU.

После повсеместного упразднения прямых всенародных выборов глав городов многие граждане считают нынешние «конкурсные» выборы главы Владивостока в большей степени не выборами, а назначением. И это мнение справедливо, поскольку ведущие позиции в этом процессе, так или иначе, принадлежат власти. Источником которой, как мы знаем из Конституции, является народ.

Вот представители народа – депутаты и выберут достойнейшего мэра для нынешней столицы Дальнего Востока. Основываясь на предварительных рекомендациях конкурсной комиссии в составе 8 человек, в которую вошли как депутаты Думы города Владивостока, так и делегаты со стороны губернатора края.

В 2017 году от претендентов на высокую должность отбоя не было – 60 заявлений! Бесснежная серая зима 2019 года отсеяла большинство «артистов разговорного жанра», и по состоянию на 8 февраля, в предпоследний рабочий день, в конкурсную комиссию поступило не менее 19 заявлений.

Перечислять всех желающих трудиться на благо владивостокцев в поте лица своего большого смысла нет. Отметим лишь, что уже во второй раз попытают выборного счастья президент фонда «Горожанин и гражданин» Сергей Мильвит, директор фонда помощи многоквартирному жилому дому Подножье 28 «Юбилей» Татьяна Рындина, а также предприниматель Юрий Демиденко. Замечена в числе кандидатов и тень бывшего мэра Владивостока Виталия Веркеенко. Андрей Строкин трудился в «Сумотори рентал» и директором по строительству ООО «ТХ «Сумотори», а также работал в мэрии руководителем дирекции по строительству. А, стало быть, может считаться человеком опального бывшего главы.

Но все эти милые люди вольно или невольно составляют некую «массовку», видимость демократичности «выборов», для уже известного победителя – нынешнего и.о. главы Владивостока Олега Гуменюка. По его личным и деловым связям сразу и не скажешь, кто же он такой. То ли он человек Кожемяко, то ли он человек Николаева, то ли просто человек. То зрителям яростно напоминают, как он был с одним. То показывают его с другим. То выдерживают долгую-долгую «театральную» паузу.

Обычно главные кандидаты на должности подают документы в последние дни или даже в последние часы работы комиссий. Но в случае с Гуменюком все не так. Дело в том, что сейчас процедура согласования главного кандидата единороссами несколько усложнилась. Раньше приморские единороссы принимали принципиальное решение на уровне президиума регионального политсовета. Теперь «сито» усложнилось до нескольких этапов. Президиум согласует нужную кандидатуру, которую утвердит региональная конференция, а окончательную рекомендацию даст президиум генерального совета «Единой России». Злые языки утверждают, что принципиальные решения по мэрам важнейших российских городов принимаются аж на уровне администрации президента страны, но официально и законодательно это ничем не закреплено.

Последний день приема документов от кандидатов – уже ближайший понедельник, 11 февраля. После проверки пакетов на соответствие и достоверность, два этапа отбора запланированы на 12 и 19 марта соответственно. Несколько жаль, что в них сейчас нет никакой серьезной интриги из-за известности победителя. Зачем же вы пишете так, что зрители смотрят на часы, ставите так, что горожане зевают, играете - что граждане уходят после антракта? Ведь хороший театр любит своего зрителя. Халтурный театр считает, что зритель дурак.

Дмитрий Санников