Конкурс на замещение вакантной должности главы Владивостока в самом разгаре, сообщает DEITA.RU. Сегодня, 11 февраля, завершится прием заявок от желающих занять пустующее кресло градоначальника краевого центра и по совместительству столицы Дальнего Востока. На текущий момент число претендентов приблизилось к 29. Подобное многообразие конкурсантов не добавляет ясности главному - за чью фамилию проголосует депутатское большинство. Именно “народным избранникам”, а не народу предстоит определить дальнейшую судьбу Владивостока. Пока на повестке никакой интриги, будет ли она, станет ясно сегодня.

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Среди нескольких десятков фамилий, жаждущих стать мэром Владивостока, наибольший интерес наблюдателей вызывает, пожалуй, одна - действующий глава городской администрации Олег Гуменюк. Наличие какой-либо реальной избираемости у остальных, при всем уважении, вызывает большие сомнения и позволяет оценивать их появление в мэрской кампании не более чем “одесского шума” ради.





Подобный расклад, конечно, мало способствует наличию хоть какой-то интриги в таком, казалось бы, обреченном на состязательность и конкурентность процессе, как выборы мэра Владивостока. В прошлый раз, то есть, конкурс, все выглядело куда живее, и не побоимся этого слова, интереснее.

При подробном рассмотрении всех кандидатов Олег Гуменюк выглядит наиболее реальным кандидатом, имеющим неплохие шансы на успех. И источники DEITA.RU говорят, что его персона согласована и благословлена на царство. Что касается остальных, то в публичном поле, так или иначе, наиболее заметно, по мнению наблюдателей, выделяются трое участников предвыборного забега. Депутат Законодательного собрания Олег Вельгодский, который ранее уже на прямых выборах составлял конкуренцию Игорю Пушкареву и Виктору Черепкову. Выдвигался он тогда от КПРФ, (сегодня член фракции “Единая Россия”) и занял третье место. Кроме того, Вельгодский входил в состав прошлой комиссии, отобравшей итоговых претендентов на выбор депутатам.





К числу наиболее заметных можно также отнести “человека, задающего вопросы Путину, как президент президенту”, общественника и солиста ансамбля песни и пляски ТОФ Сергея Мильвита. И депутата городской Думы единоросса Кирилла Григорьева.





Впрочем, эксперты не рассматривают их шансы на победу всерьез, определяя их выход в финал конкурса как маловероятный вариант развития событий.

Тем не менее, отводить взгляд от, на первый взгляд, предрешенной и неумело поставленной антрепризы под названием “Хозяйственник, приди - порядок наведи!” еще рано, считает электоральный эксперт Эдуард Черторинский:

“Определенная интрига до завершения подачи заявок все-таки сохраняется. Нужно понять, каким будет итоговый состав кандидатов. Если другие персоналии к тому моменту не добавляются, то можно констатировать, что нынешняя кампания по своему накалу не похожа на предыдущую”.

Конкурентная борьба может все-таки иметь место. В пользу этого мнения, в частности, говорит наличие определенного информационного наката в адрес действующего и.о. главы Олега Гуменюка, говорит собеседник агентства: “Поэтому, если есть интересанты этой атаки, значит есть и альтернативные кандидаты и альтернативные точки зрения”, - полагает Черторинский.

К числу носителей той самой альтернативной точки зрения принято относить в основном участников прошлой конкурсной процедуры. Так, среди обсуждаемых претендентов, в первую очередь следует выделить председателя комитета по социальной политике краевого парламента, депутата Игоря Чемериса:





“Его кандидатура в прошлый раз не попала в итоговое голосование. Но, тем не менее, он тогда еще заявил о своих амбициях, и коль скоро некоторые СМИ и ТГ-каналы также обратили на него внимание и стали освещать в негативном ключе некоторые аспекты его жизни, то, возможно, есть уже информация о том, что он собирается выдвинуть свою кандидатуру либо рассматривает такой вариант”.

Вторым потенциальным участником можно обозначить опытного аппаратчика - многолетнего вице-мэра и одного из финалистов прошлого конкурса, а ныне члена Крайизбиркома Алексея Литвинова:





“Судить о том, какие перспективы имеет такое выдвижение, достаточно сложно. Но, по мнению отдельных наблюдателей, именно “коллективный Пушкарев” либо отдельные его представители являются отдельными интересантами подсвечивания связей Олега Гуменюка с другим опальным экс-мэром Владимиром Николаевым”.





В том случае, если данный сценарий получит свое подтверждение, мы можем стать свидетелями очередного витка межвидовой борьбы, не исключают эксперты. Как, впрочем, и возможность появления в конкурсном списке претендентов фамилии, представляющей интересы вице-губернатора Константина Богданенко. И вовсе не стоит относить к ним Сергея Мильвита, чья вездесущая активность и таланты общественника, как поговаривают, взращена не без участия одного из основателей компании “DNS” Богданенко.





Отметим, что в прошлую кампанию эксперты говорили о расторговке со стороны последнего - отказа от мэрских амбиций взамен на работу в краевой администрации.

Из тех, кто уже принимал участие в мэрском забеге ранее и может повторить его вновь, можно также упомянуть бывшего руководителя “Приморского водоканала” и некогда члена краевого парламента Петра Журавлева - фигуранта недавнего информационного скандала, инициированного руками общественника Мильвита. Злые языки поговаривают, что его весьма бурная реакция на скандал связана как раз с возможным продолжением политической карьеры.





Совсем маловероятной (хоть и активно подогреваемой экспертными и анонимно-телеграмными пересудами) видится ситуация, при которой, что называется “шерше ля фам”. По крайней мере пока. Чаще всего, в контексте выборной кампании, отдельные приморские издания кивают в сторону депутата городской Думы Розы Чемерис - недавней участницы губернаторской гонки. Впрочем, каких-либо подтверждений этим догадкам, в том числе и от нее самой, на данный момент не представлено.





Мэр “под ключ”

Экспертами подмечено, что кандидатура будущего главы Владивостока в последнее время подбирается и назначается, что называется “под ключ”, а точнее под действующего губернатора. Одержавший безоговорочную победу в прошлом мэрском конкурсе, но добровольно сложивший с себя полномочия главы города Виталий Веркеенко, что называется, идеально подходил тогдашнему ио губернатора Андрею Тарасенко, также ненадолго задержавшемуся в кресле руководителя. Сегодня Приморье возглавляет Олег Кожемяко, и теоретически сработаться с ним могут все вышеозвученные претенденты. Однако последнее слово в окончательном решении может оказаться вовсе не за ним. Ввиду ряда причин к процессу избрания градоначальника Владивостока подходят сегодня основательно и, что называется, коллегиально - с участием ответственных лиц от краевой администрации, полпредства, “Старой площади”, а также с учетом рекомендаций от “товарища майора”.





“Веское слово последнего может сыграть свою роль только до третьего этапа - определения финалистов. Это определенная точка невозврата, когда все понимают, что необходимо выпускать кандидатов, которые отвечают определенным требованиям. Всегда присутствует вероятность того, что депутаты по каким-то причинам проголосуют неконсолидированно или “не так”. Хотя за владивостокскими депутатами таких прецедентов замечено не было”, - комментирует электоральный эксперт Эдуард Черторинский.

Хозяин, приди!

Чьи позиции на сегодня наиболее убедительно представлены в текущем составе городской Думы - коллективного Пушкарева, Николаева или же Кожемяко - вопрос дискуссионный. На порядок насущнее иной - может ли быть случайным появление доселе неизвестного широкой публике Олега Гуменюка в стенах городской администрации, да еще и с приставкой исполняющего обязанности главы вскоре после того, как ее покинул Виталий Веркеенко?





“Такая должность случайных решений не предполагает. Думаю, что вопрос о встраивании Гуменюка во владивостокскую вертикаль на тот момент решался на уровне краевой администрации. Возможно, ввиду определенного цейтнота и выборной кампании губернатора оно не было еще согласовано свыше. Но, все опять же понимают, что между назначением и.о. и назначением градоначальника - мэра без приставки проходит определенное время, позволяющее уточнить позиции иных политических акторов”.

Если же взять за основу мысль, что происходящее действо носит заранее отрепетированный характер, то представляется, что к действующему и.о. Олегу Гуменюку уже присмотрелись, и каких-либо сюрпризов, в том числе и от депутатского корпуса, увидеть нам не придется:

“Во-первых, это сейчас никому не нужно. Во-вторых, непонятно: а что, собственно, является призом?”. Владивосток с недавних пор хоть и новоявленная “столица”, но проблемы в ней столь масштабны и законсервированы, что статус медийности и политической активности отходит на второй план. Этому городу нужен новый герой, а вернее “хозяйственник” - “повелитель гуана и пара”, как было верно замечено одним из прошлогодних конкурсантов - последним советским главой Владивостока, а ныне пенсионеров Евгением Блиновым.

А нужны ли этому городу сегодня прямые выборы? Вот и избранный губернатор Олег Кожемяко заявлял, что не против того, чтобы глава краевого центра избирался самими жителями. Но на данном этапе такой ход не представляется необходимым по двум причинам - это высокая вероятность протестного голосования (как мы знаем, Владивосток - совсем не тот город, который обеспечивает ощутимую электоральную поддержку представителям власти) и последующая ввиду этого ресурсозатратность, в том числе из бюджетных средств.





Народ безмолвствует

Что же до непосредственно жителей города Владивостока, то они во всей этой истории проходят мимо. Такова реальность:

“Прямые выборы мэра Владивостока, по моему мнению, конечно, нужны. Но, раз их уже один раз отменили, нарушив тем самым нормальный порядок вещей, выборность и сменяемость власти, то и вводить их обратно нужно, не рубанув с плеча, а изучив ситуацию и подумав”, - замечает Эдуард Черторинский. Что до протестных настроений граждан, такое неучастие в судьбе города, как отсутствие выборов, как-то существенно их подогреть пока вряд ли сможет. Людей больше трогают более насущные проблемы - например, отсутствие дорог и благоустроенности в городе, и присутствие точечной застройки и пробок. По большому счету, людям вообще все равно: с мэром живет город или без него - разница, как правило, невелика.

Андрей Горюнов