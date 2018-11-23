В США на 97 году жизни скончался Линдон Ларуш, сообщает DEITA.RU.

Линдон Эрмиль Ларуш (родился 8 сентября 1922 года) был одним из тех американцев, благодаря которым Соединенные Штаты всегда могут оправдать свое существование на этой планете.

После весьма бурной юности и молодости, отмеченной активным участием в послевоенном американском социалистическом и коммунистическом движении, пережив маккартистскую «охоту на ведьм», в середине 1950-х Ларуш на некоторое время занялся различными бизнес-проектами, прежде всего в сфере компьютеризации, и достаточно быстро, уже к началу 1960-х годов, стал миллионером и жителем Манхэттена.



Но, видимо, ему хотелось большего, чем предполагал стандартный вариант «американской мечты», и уже к 1964 году он снова возвращается в американскую «неформальную политику» на ее ультралевом, «троцкистском» фланге. Создает «Движение Ларуша», пытается организовать «Пятый интернационал» и принимает активное участие в молодежных протестах того времени, включая пресловутую «сексуальную революцию».



Его «отцами по духу» были Декарт, Кант и Маркс. Это препятствовало его продвижению «наверх», но обеспечивало поддержку от единомышленников в кругах американского истеблишмента, пишет РИА ФАН.



Обладая ярко выраженными лидерскими качествами, прекрасной памятью и не менее замечательным аналитическим мышлением, Линдон Ларуш уже к середине 1970-х годов становится выдающимся оппонентом «финансовой экономики». Он не только формулирует оригинальную концепцию «физической экономики», основанную на марксистском, системно-динамическом понимании процессов производства-потребления, но и создает международную сеть своих единомышленников, призывая США стать инициатором и лидером инвестиционных проектов планетарного значения — совместно с Советским Союзом и другими крупнейшими странами мира.



Именно Ларушу принадлежит авторство концепции «глобальной космической защиты», которую он предложил Рональду Рейгану во время их личной встречи накануне президентских выборов 1980 года. Концепция мыслилась им как одной из направлений развития советско-американского сотрудничества. Но «неотроцкисты» из окружения 40-го президента США, которые к тому времени «переобулись» в «неоконсерваторов», использовали идеи и наработки Ларуша (а также его советского коллеги, одного из создателей технологий ПРО и выдающегося футуролога Побиска Кузнецова) для печально известной программы «звездных войн».

В годы «Перестройки» направленная против «империи доллара» и однополярного мира деятельность Ларуша становится абсолютно неприемлемой для мейнстрима американской элиты, ожидающей полной капитуляции СССР в «холодной войне», и в 1989 году он оказывается в тюрьме, где проводит целых пять лет — по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. И только в 1994 году, когда угроза реставрации Советского Союза после «черного октября», по мнению вашингтонских стратегов, исчезает, ставший «неопасным» Линдон Ларуш вновь получает свободу — но уже на правах «городского сумасшедшего» и с пятном судимости в биографии.



Его многочисленные сторонники-интеллектуалы за это время теряют позиции в американских университетах и научном сообществе, но Ларуш вместе со своей супругой Хельгой Цепп-Ларуш решают не сдаваться. Созданный ими еще в 1984 году Международный институт Шиллера становится одним из крупнейших «мозговых центров» современного антиглобализма — настолько успешным, что высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США Норман Бейли уже на момент создания охарактеризовал его как «одну из лучших частных разведслужб современности».



Исследования Института Шиллера и Движения Ларуша в целом не только успешно спрогнозировали финансовый кризис 2008 года, но и внесли значительный вклад в формирование «китайского экономического чуда» — особенно в его «хайтек»-составляющую, включая программу «Один пояс, один путь». В России Линдон Ларуш тесно взаимодействовал с представителями патриотической части отечественного политического спектра и академических кругов, нацеленными на технологическую революцию.

Идейное наследие Линдона Ларуша, которого многие современники характеризовали как «несостоявшегося Сталина Америки», несомненно, будет востребовано человечеством и в нынешнем столетии, и в более отдаленном будущем.

Таисия Масина