Из больницы выписали мальчика, который пострадал при взрыве в Магнитогрске, сообщает DEITA.RU.

Напомним, 31 декабря в результате утечки бытового газа в жилом 10-этажном доме Магнитогорска произошел взрыв. В результате обрушились перекрытия подъезда, под завалами которых погибло 39 человек.



Ребенка выписан из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который в народе называют просто - клиника Рошаля. Его спасатели обнаружили и вытащили из-под руин обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Более 30 часов он лежал в своей кроватке провел под завалами, на морозе.

Ирина Петрова