В Минпромторге прокомментировали идею о том, чтобы закрывать российские супермаркеты на выходные, сообщает DEITA.RU.

Напомним, ранее такое предложение высказали в Совфеде, предложив, перенять опыт стран Запада. Как посчитали специалисты Минпромторга, ограничение работы крупных российских супермаркетов по выходным не имеет оснований, и такой законопроект по данной инициативе не поступал в министерство.

По словам экспертов, в публикациях по поводу инициативы сенатора отсутствует мотивировочная часть, которая объясняла бы преследуемые цели и ожидаемые результаты.

Отметим, что в соцсетях по данному вопросу высказались многие пользователи, заявив, что чиновники занимаются не нужными делами, а придумывают странные законы.

Ирина Петрова