Постоянный недосып чреват развитием онкологических заболеваний, сообщает DEITA.RU.

Ученые из Гонконгского университета провели исследования и выяснили, что недостаток сна разрушает ДНК. Они изучили 49 молодых медиков, 24 из которых работали по ночам и спали всего по два — четыре часа в сутки.

Анализы участников эксперимента показали, что у тех, кто регулярно недосыпал, разрывов в ДНК было на 30% больше. При этом ДНК восстанавливались плохо, это приводило к гибели клеток, пишет РИА ФАН.

Ученые объяснили, что нарушения в ДНК вызывают окислительный стресс в клетках. Это может вызвать развитие хронических, а также сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. По словам исследователей, риски преждевременной смерти увеличивает не только ночное бодрствование, но и сон менее шести часов.

Таисия Масина